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Україна тестує нові рішення для протидії російським літакам-носіям КАБів – міністр оборони

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Україна тестує нові рішення для протидії російським літакам-носіям КАБів – міністр оборони
Фото: Міноборони

Україна опрацьовує додаткові рішення для ефективнішого збиття носіїв КАБів, повідомив міністр оборони Євгеній Хмара під час зустрічі із журналістами.

"Боротьба з керованими авіабомбами має бути комплексною. Пріоритет – працювати по носіях: російській авіації та аеродромній інфраструктурі. Україна також розглядає й тестує додаткові рішення, які дозволять ефективніше протидіяти літакам-носіям КАБів", – сказав міністр.

Як повідомлялося, шведські винищувачі JAS 39 Gripen, озброєні далекобійними ракетами класу "повітря-повітря" MBDA Meteor, розглядаються як один із найефективніших інструментів для протидії російським керованим авіабомбам (КАБам).

Україна вперше має отримати ракети класу "повітря-повітря" надвеликої дальності MBDA Meteor – разом із першою партією шведських винищувачів Gripen C/D, яку Стокгольм безкоштовно передасть у 2027 році. Про це 28 травня під час спільної пресконференції з прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном заявив президент Володимир Зеленський.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#хмара #каби #протидія
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