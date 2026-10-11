Україна за вересень і початок жовтня уразила вісім установок, які використовувалися РФ для балістичних ударів – Хмара

Сили оборони України за вересень-початок жовтня уразили вісім ворожих установок, які використовувалися РФ для балістичних ударів по українській території, повідомив міністр оборони Євгеній Хмара під час зустрічі із журналістами.

"За вересень і початок жовтня Сили оборони уразили 8 установок, які використовувалися для балістичних ударів: три були знищені, п'ять пошкоджені. Такі удари вже змушували противника скасовувати або змінювати заплановані балістичні атаки", – заявив міністр.

Втім, міністр наголосив, що загроза балістичних ударів залишається критичною, оскільки наявних і потенційних поставок ракет для протибалістичної оборони в Україні недостатньо, щоб повністю покрити загрозу.

"Міноборони працює з партнерами над прискоренням постачання необхідних ракет", – наголосив Хмара.

За його словами, наразі завдання – не чекати великих довгострокових контрактів, а максимально швидко знаходити доступні запаси у партнерів і прискорювати їх передачу Україні.

"Нам потрібні десятки й сотні ракет, а не одиничні поставки", – наголосив він, додавши, що "паралельно Україна застосовує асиметричну відповідь – уражає російські пускові установки".