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Україна за вересень і початок жовтня уразила вісім установок, які використовувалися РФ для балістичних ударів – Хмара

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Україна за вересень і початок жовтня уразила вісім установок, які використовувалися РФ для балістичних ударів – Хмара
Фото: Міноборони

Сили оборони України за вересень-початок жовтня уразили вісім ворожих установок, які використовувалися РФ для балістичних ударів по українській території, повідомив міністр оборони Євгеній Хмара під час зустрічі із журналістами.

"За вересень і початок жовтня Сили оборони уразили 8 установок, які використовувалися для балістичних ударів: три були знищені, п'ять пошкоджені. Такі удари вже змушували противника скасовувати або змінювати заплановані балістичні атаки", – заявив міністр.

Втім, міністр наголосив, що загроза балістичних ударів залишається критичною, оскільки наявних і потенційних поставок ракет для протибалістичної оборони в Україні недостатньо, щоб повністю покрити загрозу. 

"Міноборони працює з партнерами над прискоренням постачання необхідних ракет", – наголосив Хмара.

За його словами, наразі завдання – не чекати великих довгострокових контрактів, а максимально швидко знаходити доступні запаси у партнерів і прискорювати їх передачу Україні.

"Нам потрібні десятки й сотні ракет, а не одиничні поставки", – наголосив він, додавши, що "паралельно Україна застосовує асиметричну відповідь – уражає російські пускові установки".

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#хмара #установки #рф
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