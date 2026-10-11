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Зеленський: важливо, щоб заява Трампа про енергетичне перемир'я стала частиною реальності

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Зеленський: важливо, щоб заява Трампа про енергетичне перемир'я стала частиною реальності
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський привітав заяву президента США Дональда Трампа про досягнення енергетичного припинення вогню, заявивши, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці та розраховує на аналогічну готовність Росії.

"Сьогодні є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуте. Це хороша для всіх новина, важливо, щоб це стало частиною реальності", – сказав він у вечірньому відеозвернені.

За словами президента, Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни та готова не завдавати ударів по російській енергетиці.

"Розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість Президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість", – підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що Україна пропонувала багато деескалаційних кроків.

"Путін на все говорив одне: це було його "нєт". Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні та всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що приведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання – чи хоче Росія", – зазначив президент.

Зеленський також додав, що Збройні Сили України отримали всі відповідні накази. "Захищаємо Україну. Боремось за підтримку для України. Підтримуємо всі кроки партнерів, які можуть нам допомогти. Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки з Росією і на те, що Путін виконає те, про що сказав Президент Трамп. Дякую нашим воїнам і всім у світі, хто з нами, з Україною! Слава Україні!", – сказав він.

 

#перемиря #енергетичне #зеленський
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