Хмара: Результати застосування турелей проти реактивних БПЛА вже є, їхня кількість на нашому озброєнні вимірюється сотнями

Міністр оборони України Євгеній Хмара підтверив наявність результатів застосування крупнокаліберних турелей проти ворожих реактивних БпЛА, зазначивши, що їхня кількість на озброєнні "вже вимірюється сотнями".

На зустрічі із журналістами Хмара підкреслив, що ефективність протидії звичайним "шахедам" уже перевищує 90%, втім виклик зараз є реактивні безпілотники, для яких потрібні інші швидкості перехоплення. Він підтвердив, що Україна вже має успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників.

"Також уже є результати застосування крупнокаліберних турелей проти реактивних БпЛА. Їхня кількість на нашому озброєнні вже вимірюється сотнями. Цей напрям масштабується, водночас опрацьовуються системи збільшеної дальності", – розповів Хмара.

Він повідомив, що один із підрозділів під час бойового застосування п'ятьма перехоплювачами ("Барс"), знищив п'ять повітряних цілей, показавши тобто результативність 100%.

"Зараз цей досвід вивчають і масштабують, до роботи долучають додаткових фахівців та підрозділи", – наголосив очільник відомства.

За його словами, наразі завдання – підвищувати загальний відсоток знищення реактивних безпілотників і швидко масштабувати рішення, які підтверджують ефективність у бойових умовах.

Паралельно, к зазначив міністр, ефективність показують і ЗРК та ПЗРК. За його словами, Україна сконцентрована на закупівлях і самих комплексів, і ракет до них, спілкується про це з партнерами у різних країнах.

Раніше радник президента України з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що на тлі масованих ворожих атак з використанням реактивних ударних безпілотників у Києві для їх перехоплення почали встановлювати автоматичні турелі.