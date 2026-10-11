Ефективність авіації проти реактивних БПЛА продовжує зростати, використовується вже менше боєприпасів на одну повітряну ціль – Хмара

Застосування авіації проти російських реактивних БПЛА показує високу ефективність і дає змогу залучати менше боєприпасів на кожну повітряну ціль завдяки взаємодії та бойовому вишколу пілотів, заявив Міністр оборони України Євгеній Хмара.

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами.

"Сьогодні авіація залишається одним із найбільш ефективних засобів боротьби з реактивними безпілотниками. Ефективність застосування авіації продовжує зростати завдяки майстерності пілотів та кращій координації. І завдяки цьому зараз наша авіація використовує вже менше боєприпасів на одну повітряну ціль", – розповів міністр.

За його словами, Україна планує ще покращувати цей показник.

Крім того, він нагадав, що триває робота Міноборони над збільшенням доступності F-16 для бойового чергування.

"Одне з вузьких місць – технічне обслуговування літаків, і зараз відповідні спроможності розширюються", – запевнив глава відомства.

Також він зазначив, що у протидії повітряним цілям застосовуються французькі літаки Mirage.

"Для обох платформ критично важливо підтримувати достатній резерв боєприпасів на кілька місяців вперед", – заявив Хмара.

2 жовтря президент України Володимир Зеленський заявив, що близько половини українських винищувачів F-16 перебувають на ремонті в країнах Європи. Про це президент розповів Financial Times.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що низка партнерів, Іспанія, Бельгія та Польща невдовзі передадуть Україні 20-мм снаряди для винищувачів F-16, що є ефективними у протидії російським реактивним дронам.

"Цілий день (йдеться про середу – ІФ-У) ми займалися 20-мм калібром. І нам вдалося. Я вважаю, що ми на суттєвий період часу забезпечили рішення по цьому калібру. Я дякую всім нашим послам", – зазначив Сибіга.

Раніше Bloomberg, посилаючись на співрозмовників, обізнаних із ситуацією, повідомив, що Україна хоче закупити десятки тисяч 20-мм снарядів для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні безпілотники РФ. Як пише агентство, для перехоплення одного безпілотника в середньому потрібно близько 150 снарядів. У виданні наголосили, що щоденна потреба може становити приблизно 10 тисяч боєприпасів.