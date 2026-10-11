Через атаку на енергооб'єкт у кількох районах Києва масштабне знеструмлення – "Укренерго"

Унаслідок російської атаки на енергооб'єкт у Києві в кількох районах столиці сталося масштабне знеструмлення споживачів, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Наразі енергетики вже здійснюють перезаживлення знеструмлених споживачів за резервними схемами", – йдеться в повідомленні компанії в телеграмі.

Оцінка наслідків і аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після відбою повітряної тривоги.

В "Укренерго" закликали киян, у яких є світло, обмежити користування потужними електроприладами, щоб швидше відновити стабільне енергопостачання в усіх районах.

Між тим, в "Укренерго" вже оприлюднили заходи обмеження споживання електроенергії на понеділок. Так, на завтра очікуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги). Для бізнесу та промисловості – обмеження потужності.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/5519

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