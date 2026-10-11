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Україна працює над пошуком протидії російським реактивним БПЛА зі швидкістю 800 км/год – міністр оборони

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Україна працює над пошуком протидії російським реактивним БПЛА зі швидкістю 800 км/год – міністр оборони
Фото: Міноборони

В Україні знають про розробку Росією реактивних дронів зі швидкістю 800 км/год, та вже працюють над створенням відповідних засобів протидії, повідомив міністр оборони Євгеній Хмара.

"Ми також знаємо, які рішення росія розвиває, це стосується реактивних дронів зі швидкістю 800 км. Працюємо і над пошуком протидії наступному поколінню загроз. Відповідні задачі – надати пропозиції і прототипи – поставлені виробникам, ОПК", – сказав мінстр на зустрічі із журналістами.

Окремо він наголосив, що протидія повітряним загрозам будується за принципом багаторівневої системи: одного типу засобів для захисту неба недостатньо. Він роз'яснив, що захист складається з декількох ешелонів: це ЗРК, ПЗРК, турелі, системи РЕБ, екіпажі з дронами-перехоплювачами, "мала ППО", крім того ці засоби доповнює авіаційна компонента, серед яких літаки Mirage та F-16. 

"Міноборони одночасно працює над забезпеченням дронами-перехоплювачами, авіацією та боєприпасами до неї, зенітними ракетними та артилерійськими комплексами, турелями, засобами РЕБ та іншими рішеннями", – запевнив він.

Водночас Хмара наголосив, що важливо планувати на кілька кроків вперед і мати достатній запас необхідного озброєння.

Як відомо, за даними українських військових аналітиків, "Герань-4" та "Герань-5" – це нові російські реактивні БПЛА-камікадзе, які завдяки турбореактивним двигунам розвивають швидкість від 400-600 км/год, що суттєво скорочує час на їхнє перехоплення порівняно зі звичайними "Шахедами".

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#хмара #протидія #бпла
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