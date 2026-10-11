Зеленський обговорив "енергетичне перемир'я" Трампа з Карні, Стуббом І Рютте – Україна підтримує припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александером Стуббом і генсеком НАТО Марком Рютте оголошене президентом США Дональдом Трампом "енергетичне перемир'я" та заявив, що Україна підтримує припинення вогню.

"Щойно говорив з Марком Карні, Алексом Стуббом і Марком Рютте. І ми обговорили енергетичне припинення вогню, яке оголосив президент Трамп. Україна підтримує припинення вогню", – написав він у телеграмі.

Український лідер наголосив, що "важливо, щоб в Росії підтримали".

"Очікуємо на деталі від американської сторони. З нашого, українського боку завжди повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру", – підкреслив президент.