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РФ понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину, обійшлося без постраждалих – ОВА

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РФ понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину, обійшлося без постраждалих – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, постраждалих немає, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Всюди минулося без постраждалих", – написав він у телеграмі.

У місті Самар пошкоджено складське приміщення, у Петриківській громаді Дніпровського району – приватний будинок і автомобіль.

На Криворіжжі ворог завдав ударів по Зеленодольській і Грушівській громадах, пошкоджено інфраструктуру та автозаправку.

На Нікопольщині під обстрілами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Там пошкоджено підприємства, заклад освіти, склади, приватний будинок та інфраструктуру.

#дніпропетровська #атаки
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