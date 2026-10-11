РФ понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину, обійшлося без постраждалих – ОВА

Російські війська понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, постраждалих немає, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Всюди минулося без постраждалих", – написав він у телеграмі.

У місті Самар пошкоджено складське приміщення, у Петриківській громаді Дніпровського району – приватний будинок і автомобіль.

На Криворіжжі ворог завдав ударів по Зеленодольській і Грушівській громадах, пошкоджено інфраструктуру та автозаправку.

На Нікопольщині під обстрілами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Там пошкоджено підприємства, заклад освіти, склади, приватний будинок та інфраструктуру.