Розвідники ГУР знешкодили дві групи спецпризначенців РФ на Запорізькому напрямку

Розвідники Головного управління розвідки України (ГУР) знешкодили дві групи російського спецназу РФ на Запорізькому напрямку, одного окупанта взяли в полон, повідомляє ГУР.

"Бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України провели успішну спеціальну контрдиверсійну операцію, в результаті якої знешкодили дві групи військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу збройних сил російської федерації (гу гш зс рф)", – йдеться в повідомлені в неділю.

Українські воєнні розвідники встановили, хто саме входить до ворожих груп і якими маршрутами вони пересуваються. Допомогли їм у цьому агенти, які передавали інформацію просто з середовища противника, а також технічні засоби розвідки.

"На основі отриманих розвідувальних даних бійці "Спецпідрозділу Тимура" організували засідку для перехоплення російських спецпризначенців. Після виявлення противника розвідники завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості. Одного військовослужбовця російського спецназу взяли в полон", – зазначили у розвідці.

Як повідомляється, в результаті операції знешкоджено дві групи російського спецназу ГУ ГШ ЗС РФ.

"10-та окрема гвардійська бригада спеціального призначення гу гш зс рф – кадрове з'єднання російської воєнної розвідки, військовослужбовці якого брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у російській військовій кампанії в Сирії", – наголосили в ГУР.

Розвідники додали, що присутність представників цієї бригади на окупованих територіях України була задокументована ще у 2014-2015 роках.

"Загалом за період проведення операції на Запорізькому напрямку бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України завдали противнику безповоротних втрат у кількості 448 осіб та взяли в полон 85 російських військовослужбовців", – резюмували в ГУР.