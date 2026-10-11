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У Києві пошкоджена високовольтна лінія електропередачі, тиск води в системі знижений – мер

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У Києві пошкоджена високовольтна лінія електропередачі, тиск води в системі знижений – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ураження ворогом високовольтної лінії електропередачі та зниження тиску води в системі на правому та лівому берегах столиці.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Пошкоджена високовольтна лінія електропередачі. Тиск води в системі на правому та лівому берегах – понижений", – написав він у Телеграмі у неділю.

За його словами, аварійні бригади вже працюють.

Раніше повідомлялося, що в частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів аварійні відключення через атаки РФ, зупинився електротранспорт.

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #електропередача #вода
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