У Києві пошкоджена високовольтна лінія електропередачі, тиск води в системі знижений – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ураження ворогом високовольтної лінії електропередачі та зниження тиску води в системі на правому та лівому берегах столиці.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Пошкоджена високовольтна лінія електропередачі. Тиск води в системі на правому та лівому берегах – понижений", – написав він у Телеграмі у неділю.

За його словами, аварійні бригади вже працюють.

Раніше повідомлялося, що в частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів аварійні відключення через атаки РФ, зупинився електротранспорт.