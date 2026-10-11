Українські військові розвідники знешкодили дві групи російського спецназу

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) провели успішну спеціальну контрдиверсійну операцію та знешкодили дві групи російських спецпризначенців, одного ворожого бійця взяли у полон, повідомила пресслужба ГУР.

"Бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України провели успішну спеціальну контрдиверсійну операцію, в результаті якої знешкодили дві групи військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу збройних сил російської федерації (гу гш зс рф)", йдеться у повідомленні ГУР Міноборони у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що завдяки успішній агентурній роботі, зокрема інформації, отриманій із середовища противника, а також застосуванню технічних засобів розвідки, українські воєнні розвідники встановили склад ворожих груп і маршрути їхнього пересування.

На основі отриманих розвідувальних даних бійці "Спецпідрозділу Тимура" організували засідку для перехоплення російських спецпризначенців. Після виявлення противника розвідники завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості. Одного військовослужбовця російського спецназу взяли в полон. У результаті операції знешкоджено дві групи російського спецназу гу гш зс рф.

У ГУР повідомили, що 10-та окрема гвардійська бригада спеціального призначення гу гш зс рф – кадрове з'єднання російської воєнної розвідки, військовослужбовці якого брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у російській військовій кампанії в Сирії. Присутність представників цієї бригади на окупованих територіях України була задокументована ще у 2014-2015 роках.

Загалом за період проведення операції на Запорізькому напрямку бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України завдали противнику безповоротних втрат у кількості 448 осіб та взяли в полон 85 російських військовослужбовців.