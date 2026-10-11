КМДА: у частині Деснянського, Оболонського, Подільського та Шевченківського районів Києва зупинено рух електротранспорту

Тимчасово призупинений рух електротранспорту в частині Деснянського, Оболонського, Подільського та Шевченківського районів Києва, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту в частині Деснянського, Оболонського, Подільського та Шевченківського районів Києва", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у неділю.

Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково.