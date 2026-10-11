Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

КМДА: у частині Деснянського, Оболонського, Подільського та Шевченківського районів Києва зупинено рух електротранспорту

1 хв читати
Додати як джерело
КМДА: у частині Деснянського, Оболонського, Подільського та Шевченківського районів Києва зупинено рух електротранспорту
Фото: Unsplash

Тимчасово призупинений рух електротранспорту в частині Деснянського, Оболонського, Подільського та Шевченківського районів Києва, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту в частині Деснянського, Оболонського, Подільського та Шевченківського районів Києва", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у неділю. 

Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково.

Автор

Редактор · Політичні новини
#електрика #зупинка #транспорт
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати удари по енергетичній інфраструктурі

Зеленський: Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати удари по енергетичній інфраструктурі

Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати удари по українській енергетичній інфраструктурі, заявив президе…

Читати
Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Пошкодження енергооб'єкта в Київській області призвело до погіршення енергозабезпечення столиці та перебоїв із водопостачанням, повідомив міський гол…

Читати
У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

Рух поїздів і роботу ескалаторів у Київському метрополітені тимчасово призупинено через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів, повідомляє …

Читати