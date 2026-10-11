Цивільна людина загинула через атаку окупантів на автівку – Сумська ОВА

Російські окупанти дроном атакували цивільну автівку на Сумщині, загинула людина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Краснопільська громада. Російський дрон атакував цивільний автомобіль. Після влучання автівка загорілася. На превеликий жаль, водій загинув. Попередньо, це місцевий житель. Тіло загиблого вдалося евакуювати. Наразі триває встановлення його особи", написав Григоров у Телеграмі у неділю.

Також сьогодні у Краснопільській громаді внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета важкі травми отримав місцевий житель. Йому надали домедичну допомогу, триває евакуація до лікарні.