У Харкові вже 8 постраждалих, 1 людина загинула

Кількість постраждалих в Харкові станом на 15:03 внаслідок авіаудару зросла до восьми осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих зросла до 8 людей", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, серед постраждалих – 7-річний хлопчик. Окрім того, по меддопомогу звернулися 3 жінки (44, 62 і 72 роки) і 4 чоловіків (30, 36, 47 і 61 роки. 36-річна жінка загинула.

Як повідомлялося раніше, ЗС РФ вдарили КАБами по приватному сектору у Немишлянському районі Харкова, влучання зафіксоване на території СТО поряд з приватними будинками. Щонайменше троє людей постраждали, 1 людина загинула.