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У Польщі заявили про ймовірну змову з метою замаху на прем'єра та міністра оборони

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У Польщі заявили про ймовірну змову з метою замаху на прем'єра та міністра оборони
Фото: https://www.thetimes.com

У Польщі поліція отримала інформацію про можливий замах на прем'єр-міністра Дональда Туска та віцепрем'єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Як повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька у соцмережі X, через потенційну загрозу польські силові структури скликали спеціальну нараду.

Речник уряду Адам Шлапка повідомив телеканалу Polsat News, що "ситуація є серйозною". Він долав, що Дональда Туска поінформували про загрозу в неділю близько 7-ї ранку. Він зазначив, що прем'єр залишається у Варшаві й продовжує виконувати свої службові обов'язки. Інших подробиці наразі немає.

Автор

Редактор · Політичні новини
#польща #замах #туск #косіняк_камиш
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