На Івано-Франківщині розкрито шахрайську схему на ремонтах квартир

Правоохоронці повідомили про підозру директору ремонтно-будівельної компанії, який, за даними слідства, спільно з іншими особами заволодівав коштами замовників, наразі відомо 31 постраждалого, сума збитків перевищує 32,5 млн грн., повідомила пресслужба Національної поліції.

"Поліцейські Івано-Франківщини повідомили про підозру 43-річному директору ремонтно-будівельної компанії, який, за даними слідства, спільно з іншими особами заволодівав коштами замовників. Клієнтам обіцяли ремонти квартир "під ключ", отримували мільйонні суми на ремонтні роботи та закупівлю будівельних матеріалів, однак взятих зобов'язань належним чином не виконували. Від шахрайської схеми постраждав 31 замовник", йдеться у повідомленні поліції на сайті у неділю.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурант був не лише директором, а й фактичним власником компанії, яка надавала ремонтно-будівельні послуги. Спільно з іншими особами він налагодив схему заволодіння коштами клієнтів, яка діяла з грудня 2024 року до червня 2026 року.

Компанія пропонувала комплексний ремонт житла, забезпечення необхідними будівельними матеріалами та виконання робіт у погоджені терміни. Більшість об'єктів розташовувалися в Івано-Франківську.

Для створення видимості налагодженої роботи та зміцнення довіри замовників представники компанії створювали окремі групи в месенджері, до яких долучали клієнтів і працівників. У такий спосіб підтримували постійний зв'язок та переконували людей у належному виконанні домовленостей.

За майбутні ремонти та закупівлю матеріалів замовники передавали значні суми готівкою або перераховували гроші на банківські рахунки.

Водночас, як встановили слідчі, підозрюваний усвідомлював, що компанія не має необхідних ресурсів для належного виконання взятих зобов'язань. Попри це, приховував реальний стан справ та продовжував отримувати кошти. Надалі розпоряджався ними на власний розсуд спільно з іншими учасниками схеми.

У результаті частині клієнтів ремонтні роботи виконали лише частково, іншим – не виконали взагалі. Загальна сума збитків, завданих 31 потерпілому, перевищує 32,5 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Невдовзі суд вирішуватиме питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, та з'ясовують їхню роль у реалізації схеми. Досудове розслідування триває.