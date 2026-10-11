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Події

Загинула жінка у Харкові через авіаудар – мер

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Загинула жінка у Харкові через авіаудар – мер

У Харкові з-під завалів будинку, пошкодженого через авіаудару, деблокували жінку, але врятувати її не вдалося, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За уточненою інформацією, людина, яку деблокували з під-завалів поневіченого будинку, є жінкою 35 років. На жаль, попри усі зусилля медиків, від отриманих травм вона померла", ' написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, ЗС РФ вдарили КАБами по приватному сектору у Немишлянському районі Харкова, влучання зафіксоване на території СТО поряд з приватними будинками. Щонайменше троє людей постраждали.

Автор

Редактор · Політичні новини
#харків #авіаудар #жертва
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