Загинула жінка у Харкові через авіаудар – мер

У Харкові з-під завалів будинку, пошкодженого через авіаудару, деблокували жінку, але врятувати її не вдалося, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За уточненою інформацією, людина, яку деблокували з під-завалів поневіченого будинку, є жінкою 35 років. На жаль, попри усі зусилля медиків, від отриманих травм вона померла", ' написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, ЗС РФ вдарили КАБами по приватному сектору у Немишлянському районі Харкова, влучання зафіксоване на території СТО поряд з приватними будинками. Щонайменше троє людей постраждали.