Кількість поранених у Слов'янську зросла до семи – МВА

Кількість поранених у Слов'янську зросла до семи, повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Збільшилася кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього ворожого обстрілу Слов'янська. Близько десятої години ранку у неділю, 11 жовтня, ворог скинув на спальний район міста три ФАБ-250. Частково зруйновані дві багатоповерхівки. Ще 7 багатоквартирних будинків та магазин пошкоджені", – написав він У Фейсбуці у неділю.

За словами Ляха, наразі відомо про 7 постраждалих. Троє з них госпіталізовані, іншим допомога надана амбулаторно. Ще один чоловік, 1986 року народження, отримав поранення в результаті ворожого прильоту на іншій локації в приватному секторі.