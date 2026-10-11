Чернігівщина отримала 30 генераторів від Латвії – ОВА

Латвійський уряд цього року передав Чернігівській області 30 генераторів потужністю від 80 до 650 кВт, очікується надходження ще 30 генераторів, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус

"Чернігівщина отримала 30 генераторів від Латвії – це перша партія обладнання в рамках домовленостей між Мінекономіки Латвії та нашим профільним департаментом. Загалом латвійські партнери передадуть області 60 генераторів", – написав він у Телеграмі у неділю.

За його словами, перші 30 – різної потужності – від 80 до 650 кВт.

Передав обладнання Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Андрейс Пілдеговічс.

Як зазначив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграмі у неділю, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від латвійських донорів понад 900 т енергетичного обладнання. "Силові трансформатори й трансформатори струму, обмежувачі та ізолятори, трактори з буровими установками і бездротові маршрутизатори – усе це допомагає українським енергетикам оперативніше відновлювати енергооб'єкти після російських атак", – уточнив він.

За словами Шмигаля, Латвія також спрямувала 600 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Один із пріоритетних напрямів співпраці – постачання обладнання з електростанцій, виведених з експлуатації в Латвії. Це устаткування має важливе значення для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на українських енергооб'єктах.

"Надзвичайно цінуємо підтримку наших латвійських друзів", – наголосив Шмигаль.