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Міноборони: У 2026р. законтрактовано на 300% більше БпЛА, ніж роком раніше

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Міноборони: У 2026р. законтрактовано на 300% більше БпЛА, ніж роком раніше
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Агенція оборонних закупівель ДОТ у 2026 р. законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж у 2025р., повідомила пресслужба Міноборони України.

"У 2026 році Агенція оборонних закупівель ДОТ у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж минулого року. Протягом останніх місяців Агенцією законтрактовано дронів різних типів приблизно у 5,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2025 року", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у неділю.

Що стосується FPV-дронів, то загалом у 2026 році обсяг їх контрактування вже на 54% перевищує показник за весь 2025 рік, а обсяг поставок зріс майже у 3,7 рази.

"Такі показники стали можливими завдяки спрямуванню підтримки від міжнародних партнерів та масштабуванню спроможностей українського ОПК", - зазначено у повідомленні.

Автор

Редактор · Політичні новини
#міноборони #закупівля #бпла
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