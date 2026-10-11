Поліція розслідує можливий підпал ресторану "Бокораш" у Квасах на Закарпатті – власник

Національна поліція розслідує можливий підпал ресторану "Бокораш" у с. Кваси Закарпатської області, повідомив засновник ресторану та броварні "Ципа" Олександр Шаталов.

"Бокораш" підпалили. Вчора вдалось відновити матеріали камер спостереження, і на них ми побачили в який час, на якому транспорті приїхали виконавці та як саме відбувся підпал. Відкрито кримінальне провадження. Поліція працює та встановлює виконавців. Маю надію що справа буде якісно і результативно розслідувана. Чекаємо на реальну експертизу від пожежних", – написав Шаталов у мережі Facebook.

Він наголосив, що ця справа також може бути цікава для Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

"Для суспільства проблема, коли чиновники та бандити діють разом і виступають замовниками таких злочинів. Будемо давати відповідь тим, хто так ганебно хоче чинити тиск на легальний бізнес", – написав він.

Також власник розповів, що заклад не був застрахований і для нього це велика втрата.

Місцеві медіа, з посиланням на Національну поліцію Закарпаття повідомляють, що провадження відкрили за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Як повідомлялося, 9 жовтня Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і засновник закладу повідомили, що пожежа знищила відомий ресторан "Бокораш" в Квасах. Тоді зазначалося, що за попередньою інформацією, осередок займання міг бути в підсобному приміщенні, де облаштовано коптильню.

Вогонь охопив покрівлю, перший і другий поверхи будівлі, а також прибудову. Загальна площа пожежі – близько 400 кв. м. Унаслідок пожежі знищено покрівлю, вікна, двері та майно всередині ресторану.