Потоки на в'їзд та виїзд з України залишаються збалансованими попри обстріли – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український західний кордон на цьому тижні з 3 по 9 жовтня знизився ще на 2,1% – до 525 тис., потоки на в'їзд та виїзд майже рівні попри постійні обстріли Києва та інших міст, які знову почали призводити до відключення електрики та води.

Як свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна", кількість перетинів кордону на виїзд цього тижня зменшилася до 262 тис. з 265 тис. тижнем раніше, тоді як на в'їзд – до 263 тис. з 271 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також впало до 125 тис. зі 128 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами – до 383 з 422.

Найбільший потік на виїзд традиційно був зафіксований у суботу (43 тис. на добу), на в'їзд – у неділю (46 тис.), тоді як найменший на виїзд – у вівторок (34 тис.), на в'їзд – у середу (32 тис.).

За даними Держприкордонслужби, станом 12:00 неділі більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею на виїзд у пункті пропуску (ПП) "Устилуг" – 45. Менші черги були в ПП "Грушів" – 15, ПП "Краківець", "Шегині" та "Нижанковичі" – по 10.

Щодо інших кордонів, то на кордоні зі Словаччиною невелика черга була на ПП "Ужгород" – 15 авто, а на кордонах із Угорщиною та Румунією по 10 машин очікували відповідно на ПП "Вилок" та ПП "Красноїльськ".

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень впав на 8,2% і був трохи меншим – 515 тис., при цьому потік на виїзд перевищував потік на в'їзд на 9 тис.

Торік у наступні два тижні пасажиропотік був стабільним, а потім зріс на 10,3% у період осінніх шкільних канікул.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п'ятого – на77 тис.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,3 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН кількість українських біженців у Європі станом на 30 червня 2026 року становила 5,159 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 09.10 39 23 35 32 18 56 08.10 36 22 33 30 17 62 07.10 36 21 32 29 17 20 06.10 34 21 35 31 17 70 05.10 36 22 40 36 18 49 04.10 38 23 46 42 19 58 03.10 43 25 42 39 19 68 02.10 39 24 37 33 18 55 01.10 36 22 35 32 17 65 30.09 37 22 35 32 18 65 29.09 36 23 35 33 19 48 28.09 36 22 40 37 18 53 27.09 39 23 47 44 19 68 26.09 42 25 42 39 19 68

Дані: Держприкордонслужба