Петиція про заборону комерційного прокату електросамокатів в Києві не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити комерційний прокат електросамокатів в столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 12 серпня і станом на 11 жовтня петиція набрала лише 2,1 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Вимагаємо повністю заборонити діяльність сервісів прокату електросамокатів у Києві та розірвати меморандуми з усіма операторами… Мікротранспорт на тротуарах став реальною загрозою для здоров'я та життя містян", – йшлося у петиції.

Автор петиції вважає, що серед причин таких вимог: систематичні наїзди на пішоходів і сотні випадків зіткнень, що призводять до важких переломів, струсів мозку та госпіталізації постраждалих; травмування пішоходів, включно з дітьми та літніми людьми; аварії за участю кількох пасажирів через масове ігнорування правил.

Як повідомлялося, у липні петиції на сайті Київради із закликом обмежити користування електросамокатами неповнолітніми в столиці, а також про штрафи батькам за дозвіл неповнолітнім їздити на електросамокатах не набрали голосів.

У серпні ще одна петиція із закликом заборонити пересування електросамокатами в столиці зі швидкістю понад 20 км/год не набрала необхідних голосів.

Також не набрала необхідну для розгляду кількість голосів петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зобов'язати користувачів електросамокатів отримувати посвідчення водія.

В червні міський голова Львова Андрій Садовий запропонував запровадити нові правила користування електросамокатами, які передбачають, зокрема, вікові обмеження для прокату, зниження швидкості на небезпечних ділянках, обов'язкове використання шоломів та визначення спеціальних місць для паркування.

У серпні Чернівецька міська рада проголосувала за розірвання меморандумів щодо використання електросамокатів у Чернівцях.