Зеленський: Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати удари по енергетичній інфраструктурі

Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати удари по українській енергетичній інфраструктурі, заявив президент Володимир Зеленський.

"Реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", – написав він у Телеграмі у неділю.

За словами Зеленського, наразі обстріли України продовжуються постійно. Загалом за цей тиждень росіяни випустили близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% – реактивні.

"Сьогодні продовжимо координацію з партнерами – будуть розмови з європейськими лідерами. Фактично щоденно на різних рівнях координуємось та працюємо над додатковими оборонними пакетами, передусім ППО та боєприпасами для бойової авіації. Все для захисту життів наших людей та інтересів України", – наголосив президент України.