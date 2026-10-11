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Зеленський: Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 23 осіб

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Зеленський: Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 23 осіб
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Стало відомо, що кількість загиблих у Запоріжжі, де сьогодні вранці завершилися пошуково-рятувальні роботи після ворожої атаки 10 жовтня, зросла до 23 осіб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Лише сьогодні вранці завершилися пошуково-рятувальні роботи в Запоріжжі, де Росія вбила 23 людини, четверо з них – діти. Вчора у Харкові росіяни вдарили по медичному закладу, цієї ночі були російські удари по цивільній інфраструктурі, житлових будинках, енергетиці. Вранці росіяни вдарили по п'ятиповерхівці в Слов'янську – там повністю зруйнований під'їзд, під завалами можуть бути люди", написав він у Телеграмі у неділю.

За його словами, загалом лише за цей тиждень росіяни випустили близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% – реактивні.

Раніше повідомлялося про 20 загиблих.

Автор

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #жертви #зеленський
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