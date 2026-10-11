Петиція із закликом не вирубувати дерева на Теремках в Києві не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом не вирубувати дерева на столичних Теремках і прокласти тепломережу під вул. Теремківською не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 12 серпня і станом на 11 жовтня петиція набрала лише 3,3 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"У період з 30 липня по 08 серпня 2026 року Комунальним об'єднанням "Київзеленбуд" було знищено більше 300 дорослих дерев у тому числі таких, вік яких перевищує 100 років, у парку Теремки, що має офіційний статус зеленої зони", – йшлося у петиції.

Зазначалося, що в акті зафіксовано понад 45 дубів (звичайних та червоних), які підлягають видаленню. Зокрема, 1 дуб віком 120 років (діаметр стовбура 92 см), 2 дуби віком 90 років (діаметр 64 см та 68 см), 1 дуб віком 80 років, 1 дуб віком 75 років (діаметр 53 см), 2 дуби віком 70 років (діаметр 48 см). Зрілі дуби (вік від 50 до 65 років), 7 дубів віком 60-65 років (діаметр 40-44 см), 2 дуби віком 50 років (діаметр 36 см). Також під знищення потрапляють 21 дуб середнього віку (35-45 років) та 6 молодих дубів (20-30 років).

"Знищення багатовікових насаджень – це злочин проти природи! Місто має дбати про створення та розвиток зелених зон, а не їх знищення. Прокладання тепломережі через існуючу зелену зону прямо суперечить вимогам ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі" та може містити корупційні ризики", – вважає автор петиції Дмитро Перов.

У зв'язку з чим, він пропонував: відмовитися від проекту прокладання тепломережі через територію зеленої зони із видалення багатовікових дерев і повернутися до первісного проекту прокладання тепломережі під вул. Теремківською.

Як повідомлялося, місцеві жителі виступають проти знищення дерев у зеленій зоні, наполягають на пошуку альтернативного маршруту для тепломережі або реалізації раніше затвердженого через вул.Теремківську. Також вони стверджують, що видалення дерев по лінії теплотраси проходить там, де раніше планувалося будівництво додаткової дороги до новобудов, від чого пізніше після організованих протестів відмовились.

Представники міської влади та жителі Теремків 11 серпня домовилися перевірити можливість прокладання мережі іншим маршрутом і запровадили двотижневий мораторій на вирубування дерев, а 1 вересня в КМДА заявили, що буде застосовано чинний проєкт із максимальним збереженням зелених насаджень, зокрема планувалося зберегти близько 160 дерев. 14 вересня на території парку знову розпочалися роботи, після чого акції протесту поновилися. 21 вересня паркову територію взяли під охорону правоохоронці, а на місце прибули працівники "Муніципальної охорони". 22 вересня одна із учасниць акції протесту поблизу будівельного майданчика отримала травму руки.