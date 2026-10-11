Зону обов'язкової евакуації дітей з окремих територій Краматорська розширено – ОВА

Розширено зону обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорська (Донецька обл.), повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Розширюємо зону обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорська. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників", – написав він у Телеграмі у неділю.

За словами Філашкіна, до роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей.

"Людей супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Усі рішення ухвалюємо з однією метою – не допустити нових жертв серед дітей. Безпекова ситуація погіршується, і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, – надто великий ризик. Особливо коли йдеться про дітей", – наголосив він.