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Зону обов'язкової евакуації дітей з окремих територій Краматорська розширено – ОВА

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Зону обов'язкової евакуації дітей з окремих територій Краматорська розширено – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Розширено зону обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорська (Донецька обл.), повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Розширюємо зону обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорська. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників", – написав він у Телеграмі у неділю.

За словами Філашкіна, до роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей.

"Людей супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Усі рішення ухвалюємо з однією метою – не допустити нових жертв серед дітей. Безпекова ситуація погіршується, і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, – надто великий ризик. Особливо коли йдеться про дітей", – наголосив він.

Автор

Редактор · Політичні новини
#діти #донецька #евакуація #примусова
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