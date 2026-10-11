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Окупанти атакували цивільні будівлі на Рівненщині, люди не постраждали – ОВА

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Російські окупаційні війська вранці завдали удару по Рівненщині – у Сарненському районі ушкоджено житлові будинки та адміністративна будівля, люди не постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Три житлові будинки та будівля старостинського округу пошкоджені на Сарненщині внаслідок ранкової атаки. У будинках ушкоджені покрівля, вікна, в одному з них – фасад. Крім того, зазнали пошкоджень господарчі будівлі", – написав він у Телеграмі у неділю.

За даними ОВА, люди не постраждали.

Автор

Редактор · Політичні новини
#наслідки #атака #рівненська
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