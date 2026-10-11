Росіяни атакували автомобіль екстреної медичної допомоги на Сумщині, двоє людей постраждали – ОВА

Російські окупанти атакували із застосуванням дрона автомобіль екстреної медичної допомоги на території Сумщини, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Близько 5-ї ранку бригада екстреної медичної допомоги їхала на виклик у Свеську громаду. Дорогою, на території Ямпільської громади, в автомобіль влучив російський дрон. Медикам вдалося самостійно вибратися з пошкодженої автівки. Попри загрозу повторного удару, колеги оперативно прибули на місце та евакуювали бригаду", – написав Григоров в телеграм-каналі.

Він додав, що 44-річний водій та 59-річний парамедик, які були у швидкій, наразі отримують медичну допомогу.

"Попередньо, травми неважкі", – зазначив Григоров.