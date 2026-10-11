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Сили оборони уразили ремонтний підрозділ, склади та місця зосередження живої сили противника – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони уразили ремонтний підрозділ, склади та місця зосередження живої сили противника – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч на 11 жовтня Сили оборони України завдали ураження низці військових об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, у районі Чистякового Донецької області уражено ремонтний підрозділ російської армії. Крім того, у районах Макіївки на Донеччині та Городища Луганської області завдано ураження по складах матеріально-технічних засобів противника", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Водночас українські воїни уразили місця зосередження живої сили російських окупантів у районах Пурдівки, Лисичанська та Ірміно на Луганщині.

"Сили оборони України продовжують системно завдавати ударів по військовій інфраструктурі противника, послаблюючи його логістичні спроможності та бойовий потенціал", – наголосили в Генштабі.

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Редактор · Політичні новини
#обєкти #росія #ураження
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