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Росіяни за добу 17 разів обстріляли Донеччину, одна людина загинула, четверо поранені – ОВА

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Росіяни за добу 17 разів обстріляли Донеччину, одна людина загинула, четверо поранені – ОВА

Російські окупанти за минулу добу 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 10 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 4 людини в області за добу отримали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, в Слов'янську внаслідок обстрілів загинула людина, пошкоджено інфраструктуру та автомобіль. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено 26 приватних будинків і багатоповерхівку. У Привіллі Черкаської громади поранено людину, пошкоджено авто. У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок.

В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено багатоповерхівку і церкву.

У Білозерському зруйновано 3 приватні будинки, ще 4 пошкоджено.

З лінії фронту за добу евакуйовано 272 людини, у тому числі 38 дітей.

Автор

Редактор · Політичні новини
#донеччина #постраждалі #обстріли
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