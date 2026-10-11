В Запоріжжі завершені пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ по житловому будинку

Працівники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ по житловому будинку в Запоріжжі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок падіння російської авіабомби зруйнувався під'їзд триповерхівки, також пошкоджені інші будівлі та приватні будинки. Рятувальники розібрали конструкції житлового будинку та вивезли близько 320 тонн будівельних залишків", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

До пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт залучили кінологічні розрахунки із Донецької та Дніпропетровської областей.

Загалом внаслідок російського авіаудару 10 жовтня в Запоріжжі загинули 20 людей, з них – 4 дитини, ще 32 постраждали, серед яких 3 дітей.

Раніше було відомо про 20 загиблих та 18 постраждалих.