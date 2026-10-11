Сили оборони збили 94 зі 116 російських БПЛА – ПС ЗСУ

У ніч на 11 жовтня російські окупанти атакували територію України 116 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БПЛА типу Shahed (74 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Також було зафіксовано влучання 10 БПЛА противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі України лишаються близько десяти ворожих БПЛА.