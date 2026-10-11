СБС ЗСУ за добу уразили понад дві тисячі цілей

Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника, в тому числі 619 окупантів, що стало другим результатом за весь час існування СБС.

"Серед уражених цілей: 619 одиниць особового складу, з них 288 ліквідовано; 53 точки вильоту дронів; 22 РЛС та засоби РЕБ; 129 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки; 12 артилерійських систем; 29 складів; 470 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом з початку жовтня (01-10.10) підрозділи СБС уразили 24 228 цілей противника, з них 5 290 одиниць особового складу.