На Дніпропетровщині за добу постраждали шестеро людей – ОВА

На Дніпропетровщині за минулу добу внаслідок російських атак були поранені шестеро людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Так, у Дніпрі внаслідок ударів понівечені багатоквартирні будинки, продуктові склади, автівки. Постраждали четверо людей. Серед них – двоє 8-річних дітей. Одна дівчинка госпіталізована.

У Зеленодольській громаді на Криворіжжі пошкоджені приватний будинок та інфраструктура.

У Синельниківському районі росіяни цілили по Дубовиківській громаді. Понівечена приватна оселя. Постраждала одна людина.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені приватний будинок і пожежна частина. Поранень дістав чоловік.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32521