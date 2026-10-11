Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Дніпропетровщині за добу постраждали шестеро людей – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
На Дніпропетровщині за добу постраждали шестеро людей – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

На Дніпропетровщині за минулу добу внаслідок російських атак були поранені шестеро людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Так, у Дніпрі внаслідок ударів понівечені багатоквартирні будинки, продуктові склади, автівки. Постраждали четверо людей. Серед них – двоє 8-річних дітей. Одна дівчинка госпіталізована.

У Зеленодольській громаді на Криворіжжі пошкоджені приватний будинок та інфраструктура.

У Синельниківському районі росіяни цілили по Дубовиківській громаді. Понівечена приватна оселя. Постраждала одна людина.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені приватний будинок і пожежна частина. Поранень дістав чоловік.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32521

Автор

Редактор · Політичні новини
#дніпропетровщина #зведення #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Пошкодження енергооб'єкта в Київській області призвело до погіршення енергозабезпечення столиці та перебоїв із водопостачанням, повідомив міський гол…

Читати
У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

Рух поїздів і роботу ескалаторів у Київському метрополітені тимчасово призупинено через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів, повідомляє …

Читати
Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські удари п'ятьма керованими авіабомбами по житлових будинках у Запоріжжі, внаслідок яких з…

Читати