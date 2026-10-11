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Росіяни за добу атакували 6 населених пунктів Херсонської громади – МВА

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Росіяни за добу атакували 6 населених пунктів Херсонської громади – МВА
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Протягом минулої доби російських ударів зазнали 6 населених пунктів Херсонської громади, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Ярослав Шанько.

"Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, авто. Внаслідок ворожих атак у Херсонській громаді 1 людина дістала поранення", – написав Шанько в телеграм-каналі.

Під вогнем російської артилерії та атаками дронів опинилися Херсон, Антонівка, Благовіщенське, Зимівник, Комишани та Інженерне.

Джерело: https://t.me/yaroslavshanko/7152

Автор

Редактор · Політичні новини
#удари #херсон #наслідки
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