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11 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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11 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

11 жовтня Міжнародний день дівчат, День професійних спілок України, День художника, День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Пилипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського.

День 1692 Російська агресія - Day 1692 Russian aggression

Міжнародний день дівчаток (Міжнародний день дівчат)

девушки

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 170.

Головна мета свята – поширити у суспільстві інформацію щодо проблем, з якими стикаються неповнолітні діти жіночої статі у всьому світі – нерівність, незахищеність та соціальна несправедливість.

Цей день є глобальною ініціативою, спрямованою на захист прав дівчаток та вирішення проблем, з якими вони стикаються в усьому світі. Цей день присвячений сприянню розширенню прав і можливостей дівчат та реалізації їхніх прав людини.

День художника

художник

Відзначається щорічно в другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 09.11.1998 р. № 1132/98.

Ініціатором святкування стала Спілка художників України. Метою є підтримка представників мистецтва та нагадування про його роль у культурному розвитку людини.

Фахівці впевнені, що без споглядання художньої творчості неможливо виховати повноцінно розвинену особистість. Тому прямим обов’язком художника є донесення свого бачення краси, правдиве відтворення історичних подій, розвиток почуття прекрасного в людях і спонукання до думок над сутністю буття.

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби

день сэс

Відзначається щорічно в другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 05.10.2004 р. № 1178/2004.

Його було затверджено Президентом України в 2004 році. Метою впровадження святкування є відзначення важливості даної галузі в охороні здоров’я людей та захисті від тяжких інфекційних захворювань, впливу шкідливих факторів довкілля.

В Україні санітарно-епідеміологічна служба була заснована понад 90 років тому. З того часу було запроваджено новітні технології, які допомагають надійно та швидко виявляти небезпечні патогенні мікроорганізми та токсичні речовини у харчових продуктах.

У 2017 році службу як окреме відомство було ліквідовано, оскільки її функції виконували інші установи (Міністерство охорони здоров’я тощо). Але у 2020 році головний санітарний лікар України висловив припущення щодо відновлення служби у складі МОЗ.

День професійних спілок України

Ідея виникла та була затверджена в 2018 році. З того часу учасники руху за захист прав найманих працівників щорічно відзначають своє професійне свято.

Згідно з історичними фактами, перша офіційна профспілка була заснована у 1869 році у США й мала назву "Лицарі праці". Але Всесвітня федерація з’явилася лише після Другої світової війни.

На території України спілка щодо захисту прав працівників була вперше організована восени 1917 року. З нагоди її століття Федерація профспілок України висунула пропозицію щодо святкування цієї дати кожного року у другу неділю жовтня. Ініціатива була схвалена Кабінетом Міністрів та затверджена указом Президента країни.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Феодосія Антоновича Злоцького (1846-1926), українського письменника, етнографа, фольклориста, церковного діяча;

120 років від дня народження Ігоря Савченка (1906-1950), кінорежисера, кіносценариста, педагога;

110 років від дня народження Юліана Кавальця (1916-2014), польського письменника, поета, публіциста, сценариста;

90 років від дня народження Віктора Васильовича Женченка (1936-2021), українського співака, поета, перекладача;

90 років від дня народження Миколи Васильовича Штомпеля (1936-2004), українського вченого-генетика, селекціонера, співавтора таврійського внутрішньопородного типу асканійських тонкорунних овець;

85 років від дня народження Антоніни Іванівни Листопад (справж. - Нікітіна) (1941), української поетеси, письменниці, публіцистки;

60 років від дня народження Надії Вікторівни Симчич (1966), української письменниці, драматургині. Дату народження подано за ЕСУ; за іншими даними народилась 10.10.1966 р.

Ще цього дня:

1921 - На Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили незалежну від російської православної церкви Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ);

1938 - Центральна влада Чехословацької республіки затверджує уряд Карпатської України;

2018 - Вселенський Патріархат підтримує надання автокефалії Українській православній церкві.

Церковне свято

День пам’яті святого апостола Пилипа

 Він був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він народився у Віфсаїді в Галілеї, де також народилися Андрій і Петро. Пилип був призваний Ісусом Христом одним з перших, і його ім'я згадується у всіх чотирьох Євангеліях. Також відомий тим, що привів до Христа Натанаїла (апостол Варфоломій). Після воскресіння Христа Пилип проповідував у Малій Азії та Греції. Загинув мученицькою смертю в місті Ієраполіс, де його розп'яли на хресті.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іларіон, Лев, Макар, Олександр, Пилип, Зінаїда;

З прикмет цього дня:

Якщо сьогодні дме північний вітер — до суворої зими; західний вітер — зима буде сніжною; зайці ще не змінили свого забарвлення — зима ще не прийде.

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#11_жовтня #церковне_свято #якесьогоднісвято #іменини
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