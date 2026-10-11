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Окупанти за добу втратили 1930 осіб та 556 од. спецтехніки – Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1930 окупантів, 2 танка, 39 артсистем, 6 бронемашин, 1531 БПЛА, а також 556 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.2026 склали особового складу – близько 1 550 910 (+1 420) осіб, танків – 12 406 (+4) од, бойових броньованих машин – 25 515 (+6) од, артилерійських систем – 51 000 (+50) од, РСЗВ – 2 201 (+2) од, засоби ППО – 1 699 (+6) од, літаків – 443 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 2 917 (+9) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591) од, крилаті ракети – 5 126 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 160 946 (+534) од, спеціальна техніка – 4 812 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02o1rSB79iKAMCmaTYDHfah1hZYrmkRFPttr5TnG3hxQUvbrbd95bUwC8eM1ZrKKHyl?locale=uk_UA

Автор

Редактор · Політичні новини
#генштаб #втрати #рф
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