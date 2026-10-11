"ArcelorMittal Кривий Ріг" розпочинає процес переведення в режим холодної зупинки після обстрілів

Уиїв. 11 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА -- Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) розпочинає процес переведення підприємства в режим холодної зупинки.

Згідно із повідомленням підприємства у суботу, після чотирьох руйнівних ракетних атак, унаслідок яких загинули шестеро працівників, ще понад 18 осіб дістали поранення, а первинне металургійне виробництво було зупинено, АМКР розпочав реалізацію процесу «Холодна зупинка виробництва».

Уточнюється, що протягом наступних двох місяців цей процес передбачатиме підготовку до безпечної зупинки виробництва та її проведення, а надалі — консервацію промислових активів, щоб зрештою відновити роботу після завершення бойових дій.

Генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо зазначив: «Хочу наголосити, що холодна зупинка — це не просто призупинення виробництва. Це запобіжний захід для забезпечення сталості бізнесу та спосіб управління значними ризиками на рівні кожного окремого активу. Наш пріоритет номер один — зберегти наших людей і промислові активи, щоб ми могли відновити роботу за першої ж можливої нагоди».

За його словами, Група ArcelorMittal не залишає Україну. «За нашою поточною оцінкою, безпечна робота неможлива, доки триває війна. Після завершення війни, коли умови це дозволятимуть, ми розпочнемо діалог з Урядом України та повторно оцінимо, чи можна безпечно й стало відновити роботу», - відзначив СЕО АМКР.

При цьому нагадується, що від початку війни ArcelorMittal надала понад $700 млн фінансової підтримки, а АМКР також інвестував близько $500 млн зі своїх грошових резервів для підтримки бізнесу та забезпечення безперервності операцій.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Джерело: https://metalurg.online/ofitsiyno/arselormittal-kryvyy-rih-rozpochynaie-protses-perevedennia-pidpryiemstva-v-rezhym-kholodnoi-zupynky