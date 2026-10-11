Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

"ArcelorMittal Кривий Ріг" розпочинає процес переведення в режим холодної зупинки після обстрілів

2 хв читати
Додати як джерело

Уиїв. 11 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА -- Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) розпочинає процес переведення підприємства в режим холодної зупинки.

Згідно із повідомленням підприємства у суботу, після чотирьох руйнівних ракетних атак, унаслідок яких загинули шестеро працівників, ще понад 18 осіб дістали поранення, а первинне металургійне виробництво було зупинено, АМКР розпочав реалізацію процесу «Холодна зупинка виробництва».

Уточнюється, що протягом наступних двох місяців цей процес передбачатиме підготовку до безпечної зупинки виробництва та її проведення, а надалі — консервацію промислових активів, щоб зрештою відновити роботу після завершення бойових дій.

Генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо зазначив:  «Хочу наголосити, що холодна зупинка — це не просто призупинення виробництва. Це запобіжний захід для забезпечення сталості бізнесу та спосіб управління значними ризиками на рівні кожного окремого активу. Наш пріоритет номер один — зберегти наших людей і промислові активи, щоб ми могли відновити роботу за першої ж можливої нагоди».

За його словами, Група ArcelorMittal не залишає Україну. «За нашою поточною оцінкою, безпечна робота неможлива, доки триває війна. Після завершення війни, коли умови це дозволятимуть, ми розпочнемо діалог з Урядом України та повторно оцінимо, чи можна безпечно й стало відновити роботу», - відзначив СЕО АМКР.

При цьому нагадується, що від початку війни ArcelorMittal надала понад $700 млн фінансової підтримки, а АМКР також інвестував близько $500 млн зі своїх грошових резервів для підтримки бізнесу та забезпечення безперервності операцій.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Джерело: https://metalurg.online/ofitsiyno/arselormittal-kryvyy-rih-rozpochynaie-protses-perevedennia-pidpryiemstva-v-rezhym-kholodnoi-zupynky

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · від економіки до політики
#амкр #консервація
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Пошкодження енергооб'єкта в Київській області призвело до погіршення енергозабезпечення столиці та перебоїв із водопостачанням, повідомив міський гол…

Читати
У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

Рух поїздів і роботу ескалаторів у Київському метрополітені тимчасово призупинено через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів, повідомляє …

Читати
Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські удари п'ятьма керованими авіабомбами по житлових будинках у Запоріжжі, внаслідок яких з…

Читати