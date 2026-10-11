Росіяни двічі атакували Одесу, пошкоджено адміністративну будівлю – ДСНС

Російські окупанти в ніч на неділю, 11 жовтня, двічі вдарили по Одесі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок ворожої атаки по центру Одеси минулося без загиблих та постраждалих, суттєво пошкоджено адміністративну будівлю. Вибуховою хвилею та уламками у довколишніх будинках вибито понад 100 вікон", – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють комунальні служби, між тривогами працюють над ліквідацією наслідків. Для надання допомоги мешканцям розгорнуто оперативний штаб Приморської районної адміністрації.

Пізніше росіяни завдали другого удару по місту. Внаслідок атаки було пошкоджено двоповерховий житловий будинок, а також вікна в навколишніх будівлях. Без постраждалих.

Джерело: https://t.me/odesacityofficial/64574

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