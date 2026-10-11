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Минув перший день XXV Kyiv Food and Wine Festival

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XXV Kyiv Food and Wine Festival. Національний комплекс "Експоцентр України", Київ, 10.10.2026
XXV Kyiv Food and Wine Festival. Національний комплекс "Експоцентр України", Київ, 10.10.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

10 жовтня гостям фестивалю не завадили дістатися Національного комплексу "Експоцентр України" ані постійні тривоги, ані навіть зникнення живлення в мережах електротранспорту. Вони їхали з пересадками, але вони прибували, вони ховалися в підземеллі павільйону №1, але вони долучалися до свята українського виноробства. Працювали всі стенди виноробів, сироварів та ятки з їжею.

Наступного дня має відбутися традиційний благодійний забіг Kyiv Wine Run, продовжать працювати лекторій "Школи вина та сиру" та творчі майстер-класи.

XXV Kyiv Food and Wine Festival. Національний комплекс "Експоцентр України", Київ, 10.10.2026

#фестиваль #ярмарок #kyiv_food_and_wine_festival
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