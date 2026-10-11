На Рівненщині помер 13-річний хлопчик, поранений внаслідок російського удару в п'ятницю

В Рівненській області в лікарні помер 13-річний підліток, який постраждав внаслідок російської атаки по Рівненщині 9 жовтня, повідомив голова Рокитнівської громади Григорій Таргонський.

"Майже добу лікарі боролися за життя 13 річного хлопчика. Увесь цей час люди молилися, сподіваючись на диво, вірячи, що дитину вдасться врятувати. Кожен чекав на добру звістку, кожен сподівався, що попри все хлопчик житиме… На жаль, дива не сталося. Попри зусилля медиків, його життя обірвалося. Дитині було лише 13 років", – написав Таргонський в соцмережі Facebook.

Як повідомлялося, внаслідок російського удару по житловому будинку постраждала багатодітна родина. Всього постраждали семеро людей – дві жінки, чоловік та четверо дітей.

Джерело: https://www.facebook.com/RokytneGromada/posts/pfbid02obGhK86kPtENfMCb4wVazLZswhYENzA52rEYVdCvJD77WbdHYFxLx55UUDC9rTP2l?locale=uk_UA