В Конгресі США готують двопартійний законопроєкт проти купівлі російських енергоресурсів

Американський конгресмен Браян Фіцпатрік оголосив про підготовку нового двопартійного законодавчого проекту, який має повністю заблокувати будь-які закупівлі російської нафти.

"Ми подамо двопартійний законопроект, щоб заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Він отримає назву "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу". Його винесуть на розгляд пленарного засідання шляхом процедури розрядки (винесення законопроекту на голосування більшістю членів палати в обхід профільного комітету та керівництва палати – ІФ-У), і він буде ухвалений переважною більшістю голосів", – написав Фіцпатрік в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Згідно з розпорядженням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), тимчасово дозволяються операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, зокрема імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.

Джерело: https://x.com/RepBrianFitz/status/2109005704275374227