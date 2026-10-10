Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Реакція з-за кордону доводить ефективність роботи глави держави – Сибіга

1 хв читати
Додати як джерело

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився на підтримку президента України Володимира Зеленського після заяви президента США Дональда Трампа про необхідність заміни українського лідера.

"Президент Зеленський очолює наш народ у часи війни – війни за незалежність, свободу та гідність. Він має підтримку українського народу, і саме народ має право вирішувати. Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свої обов'язки. Він заслуговує на підтримку", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Трамп звинуватив президента Зеленського у небажанні завершити війну з Росією і заявив, що Україні потрібен "новий лідер, здатний укладати угоди".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2108991040510378173

Автор

Редактор · Політичні новини
#реакція #заява #трамп
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Пошкодження енергооб'єкта в Київській області призвело до погіршення енергозабезпечення столиці та перебоїв із водопостачанням, повідомив міський гол…

Читати
У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

Рух поїздів і роботу ескалаторів у Київському метрополітені тимчасово призупинено через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів, повідомляє …

Читати
Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські удари п'ятьма керованими авіабомбами по житлових будинках у Запоріжжі, внаслідок яких з…

Читати