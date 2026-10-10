Реакція з-за кордону доводить ефективність роботи глави держави – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився на підтримку президента України Володимира Зеленського після заяви президента США Дональда Трампа про необхідність заміни українського лідера.

"Президент Зеленський очолює наш народ у часи війни – війни за незалежність, свободу та гідність. Він має підтримку українського народу, і саме народ має право вирішувати. Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свої обов'язки. Він заслуговує на підтримку", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Трамп звинуватив президента Зеленського у небажанні завершити війну з Росією і заявив, що Україні потрібен "новий лідер, здатний укладати угоди".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2108991040510378173