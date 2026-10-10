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В Запоріжжі продовжують пошуки двох людей – поліція

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В Запоріжжі після російських ударів продовжують розшукувати двох людей, повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Троє дітей серед 18 загиблих. Ще 17 людей травмовані, двох досі шукають – страшні реалії Запоріжжя. Упродовж усього дня на місцях ворожих ударів тривають пошуково-рятувальні роботи", – написав Білошицький в телеграм-каналі.

Він додав, що поліція разом з іншими екстреними службами працює на місцях ударів, допомагає розбирати завали, надавати допомогу постраждалим та забезпечувати безперешкодний проїзд спецтехніки.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #удар #наслідки
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