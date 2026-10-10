Прем'єр Естонії закликав дати Україні більше ресурсів для знищення російських НПЗ

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал різко розкритикував домовленості з РФ щодо енергоносіїв та закликав збільшити підтримку України для знищення російських нафтопереробних заводів.

"Це велика помилка, адже угоди з диктаторами – це шлях до пекла. За гроші, отримані за газ і паливо, вбивають невинних людей. І, що дуже ймовірно, цього очікуваного палива не буде", – написав Міхал в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що така угода суперечить довгостроковим зусиллям західного світу щодо обмеження потоку грошей від енергоносіїв до Путіна.

"США досі переконували своїх союзників відмовитися від російського палива, і ми теж. Довгострокова лінія політики щодо позбавлення Росії грошей є правильною, і її слід продовжувати. В Естонії та на засіданні Європейської Ради цього тижня варто обговорити, чи зможемо ми швидко надати Україні додаткову підтримку, щоб вона змогла рознести російські нафтопереробні заводи вщент", – резюмував Міхал.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Згідно з розпорядженням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), тимчасово дозволяються операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, зокрема імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.

Джерело: https://www.facebook.com/kristen.michal.5/posts/pfbid0322vztMPV4RqTMkhM8PvM49d9K7XdR91x2StbhJ7V3biPpjTMduzqPgm8hZra3EnCl