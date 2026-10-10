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Киян закликають підготувати запаси води та зарядити павербанки через зростання обстрілів енергосистеми

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Киян закликають підготувати запаси води та зарядити павербанки через зростання обстрілів енергосистеми

Через зростання інтенсивності обстрілів енергосистеми України міська влада Києва закликає мешканців столиці заздалегідь подбати про найнеобхідніші індивідуальні запаси на випадок можливих аварійних ситуацій.

"Енергетики в цілодобово працюють над тим, аби повернути електроенергію усім споживачам, а міські комунальні служби – щоб відновити штатні параметри постачання води. Однак інтенсивність обстрілів зростає. Тому міська влада, як і в минулі роки, закликає киян подбати про найнеобхідніші індивідуальні запаси", – йдеться в повідомленні Київської міської адміністрації в телеграм-каналі.

Так, киянам рекомендують зробити запаси питної та технічної води. На одну дорослу особу на добу потрібно 3 літри питної води та 10-12 літрів технічної води для гігієни й приготування їжі. Запаси оптимально зробити щонайменше на 3 дні.

"У столиці 155 бюветних комплексів можуть працювати від генераторів у випадку знеструмлень", – додали в КМДА.

Також рекомендується зарядити павербанки та портативні зарядні станції, зробити необхідний запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників, батарейок тощо, та подбати про запас їжі тривалого зберігання та тієї, що не потребує електроенергії для приготування.

"Утепліть своє приміщення – заклейте стики вікон і перевірте зовнішню ізоляцію вікон, помістіть алюфом або інший теплоізолюючий матеріал між стіною та батареєю", – рекомендує КМДА.

Також слід потурбуватись про безпечне пересування вулицею в темну пору доби. Киян закликають вдягати світлорефлекторний одяг або носити світловідбиваючі стрічки на рукаві, сумці чи рюкзаці.

"Слідкуйте за офіційною інформацією від міської влади. Рекомендуємо містянам встановити застосунок Київ Цифровий, підписатися на офіційні сторінки КМДА в Telegram, Facebook, WhatsApp та Instagram слідкувати за новинами на телеканалі Київ24, Радіо Київ – 98 FM та інтернет-виданні "Вечірній Київ" або за ефіром суспільного мовника", – резюмували в КМДА.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/21586

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #загроза #підготовка #обстріли
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