Зеленський і Бернем обговорили посилення тиску на Росію через її ескалацію

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

"Важливо, щоб були реальні рішення на захист життя в Україні та спільної нашої роботи в Європі заради безпеки. Лідерство Великої Британії завжди відчутне, і те, що Велика Британія продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію через її ескалацію має значення. Обговорили це, а також те, що могло б справді допомогти дипломатії спрацювати. Готуємо правильні спільні кроки та зустріч", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він також проінформував прем'єр-міністра про російські удари по Україні, які тривають весь день, і подякував за підтримку та за співчуття всім українцям, які втратили близьких унаслідок російських атак.