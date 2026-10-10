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Зеленський і Бернем обговорили посилення тиску на Росію через її ескалацію

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Зеленський і Бернем обговорили посилення тиску на Росію через її ескалацію

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

"Важливо, щоб були реальні рішення на захист життя в Україні та спільної нашої роботи в Європі заради безпеки. Лідерство Великої Британії завжди відчутне, і те, що Велика Британія продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію через її ескалацію має значення. Обговорили це, а також те, що могло б справді допомогти дипломатії спрацювати. Готуємо правильні спільні кроки та зустріч", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він також проінформував прем'єр-міністра про російські удари по Україні, які тривають весь день, і подякував за підтримку та за співчуття всім українцям, які втратили близьких унаслідок російських атак.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#бернем #британія #зеленський #розмова
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