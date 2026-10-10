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Трамп: Я пропоную, щоб в Україні з'явився новий лідер, здатний укладати угоди

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US кадровано

Президент США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у небажанні завершити війну з Росією.

"Зеленський міг би врегулювати цю війну багато-багато разів. Він вирішує цього не робити. … Зеленський хоче створювати проблеми для світу. Він хоче створювати проблеми нашим фермерам, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах", – заявив Трамп журналістам.

"Я пропоную, щоб в Україні з'явився новий лідер, здатний укладати угоди. Чомусь Зеленський ніколи не укладає угод", – заявив Трамп.

"Ми сказали Зеленському: "Роби що хочеш, але не бий по дизельному паливу". І що він робить? Бере й б'є по дизельному паливу. Він може робити що завгодно, але цього робити не можна", – сказав також президент США.

Джерело: https://t.me/ClashReport/100449

https://t.me/ClashReport/100448

https://t.me/ClashReport/100447

https://t.me/ClashReport/100446

Автор

Редактор · Політичні новини
#трамп #зеленський #сша
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